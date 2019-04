Lazio-Sassuolo highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019

Lazio-Sassuolo highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Simone Inzaghi affrontano la squadra guidata da Roberto De Zerbi. Lazio ottava in classifica con 48 punti (una gara in meno) e reduce dalla sconfitta in casa della SPAL; Sassuolo (35) a metà classifica e proveniente dal successo interno sul Chievo. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 1-1 al Mapei Stadium. Adesso Lazio e Sassuolo tornano a sfidarsi: biancocelesti per alimentare l’obiettivo quarto posto, neroverdi per avvicinare la salvezza aritmetica. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 8′ st Immobile porta in vantaggio i padroni di casa! Il numero 17 è freddissimo dal dischetto e non perdona Consigli. 1-0 Lazio.

Al 12′ st Rogerio indovina il tap-in approfittando della confusione in area di rigore della Lazio. Il Sassuolo ritrova il pari!

Al 43′ st Berardi segna il gol del 2-1 Sassuolo! Dormita spaventosa della difesa biancoceleste, con l’attaccante che penetra indisturbato in area di rigore e con un piazzato punisce Strakosha!

Al 50′ st Lulic acciuffa il pareggio in extremis: deviazione vincente del bosniaco su assist di Immobile! 2-2 all’Olimpico!