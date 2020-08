Lazio Silva, il padre conferma: «Sarei contento se giocasse a Roma»

Il padre di David Silva, Fernando Jimenez, ha confermato l’indiscrezione secondo cui il proprio figlio sarebbe vicino alla Lazio

Ai microfoni di Onda Cero il padre di David Silva, Fernando Jimenez, ha confermato dell’interesse della Lazio nei confronti del proprio figlio. Ecco le sue dichiarazioni:

«Il campionato italiano gli piace molto ed è convinto che potrebbe giocarci sino a quarant’anni. La Lazio? Personalmente sarei molto contento se giocasse a Roma. Lo vedo ancora in Europa, ma fino a quando non è tutto concluso, niente è concluso. Vincere la Champions League con il Manchester City sarebbe il culmine dopo dieci anni vissuti in Inghilterra. Gli è stato proposto il rinnovo di contratto per un anno, ma mi ha risposto: ‘Giocaci tu n’altra stagione lì. Il Valencia? Mi sarebbe piaciuto, ma è convinto che l’esperienza in Liga sia già chiusa»