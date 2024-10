Lazio, Tavares ancora una volta fa saltare il banco: le pagelle del portoghese

Nuno Tavares ormai è una costante per la Lazio, le pagelle del terzino di Baroni nella vittoria contro il Genoa

Ma quindi come si ferma Nuno Tavares? La risposta a questa domanda non c’è ancora e la Lazio e Baroni si godono il loro terzino imprendibile, che ieri ha messo a segno l’ennesimo assist, il sesto (e c’è da discutere su quello fortuito a Noslin) e le pagelle sono tutte entusiaste. Di seguito i voti del biancoceleste.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Il sesto assist (in sette gare di campionato) e le solite percussioni devastanti. Vicino al primo gol con la Lazio in un paio di occasioni».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Provate a prenderlo. La volata di 80 metri va considerata quanto un assist. Un’altra all’indietro per sradicare un pallone. Il gol tolto da Leali. Poi l’assist per Vecino. Rassegnato a lui, Gilardino. Non lo prende nessuno. Un fulmine di guerra».

TUTTOSPORT 7.5 – «È tornato imprendibile, va vicino al gol con due bordate da fuori, poi trova il sesto assist».

IL CORRIERE DELLA SERA 7 – «Continua a stupire. Non sempre presente, quando si accende è decisivo, specialmente nel terzo gol – sesto assist stagionale – e cerca anche la rete in proprio. Una rivelazione».

IL MESSAGGERO 7.5 – «Ma questo è Theo Hernandez? Ah no, è Nuno Tavares, il turbo mancino della Lazio: sesto assist stagionale per il gol di Vecino che chiude la partita. Quando parte, nessuno può fermarlo: se azzeccherà anche qualche tiro in porta, nessuno in quel ruolo potrà essere più bravo di lui in serie A».