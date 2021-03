Lazio Torino, i granata non partiranno per Roma. La decisione

Il Torino non partirà per Roma se la Lega Serie A deciderà di non rinviare il match contro la Lazio: le ultime sulla vicenda

Il Torino non partirà per Roma se la Lega Serie A deciderà di non rinviare il match contro la Lazio. I granata termineranno domani a mezzanotte l’isolamento, secondo quanto imposto dall’Asl locale.

Il club di Urbano Cairo confida che la partita (in programma martedì 2 marzo) sarà posticipata al giorno successivo. È necessario un documento ufficiale della stessa Asl che, però, alla Lega non è ancora arrivato.