Lazio, Tudor mette nel mirino CINQUE CALCIATORI: cosa filtra dopo l’incontro con Fabiani e Lotito a Formello

Igor Tudor, tecnico della Lazio, avrebbe chiesto alla società cinque giocatori durante l’incontro avuto con la società

Igor Tudor ha le idee chiare. L’allenatore della Lazio, durante l’incontro con Fabiani e Lotito a Formello, avrebbe chiesto cinque giocatori specifici su cui mettere le basi per la stagione 2024/2025.

Secondo Il Messaggero, nonostante il rapporto tutt’altro che saldissimo tra il tecnico e la società, Tudor ha voluto mettere in chiaro quali sono le richieste per rendere competitiva la squadra.

I nomi in questioni sono Okoli, Dorgu, Amrabat, Stengs e uno tra Dia e Noslin in attacco. La Lazio può contare sui 20 milioni provenienti dall’Europa League, ma serviranno cessioni per poter operare.