Lazio Tudor, niente conferenza stampa per l'ex tecnico? - Calcio News 24

Lazio, annullata la conferenza stampa di Igor Tudor prevista per oggi, dove avrebbe spiegato i motivi dietro le dimissioni?

Notizia ufficiale di ieri è sicuramente quella dell’addio di Igor Tudor alla Lazio, che dopo 3 mesi, lascia la guida tecnica della squadra biancoceleste.

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi ci sarebbe dovuta essere una conferenza stampa del tecnico croato, per spiegare le decisioni che hanno dettato la sua scelta. Conferenza che a quanto pare è stata annullata. Non sappiamo se Tudor parlerà in altre sedi, ma la situazione rimane da monitorare.

