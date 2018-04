Lazio tra Udinese e futuro, Tare: «Avanti step by step. Immobile e Luis Alberto rinati qui»

La Lazio continua a macinare prestazioni e risultati importanti, in campionato come in Europa League. Il ds Tare si è detto orgoglioso della crescita biancoceleste

«Tante piccole cose ti fanno innamorare di questa squadra. Ricevo messaggi e chiamate da colleghi o tifosi di altre squadre che però simpatizzano per la Lazio per il gioco che esprime in ogni partita. Siamo sulla buona strada ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare giorno dopo giorno» parole e musica del ds biancoceleste Igli Tare, che ha parlato, con toni entusiastici, ai microfoni di Lazio Style Radio.

Il dirigente sottolinea, se mai ce ne fosse bisogno, gli obiettivi dell’Aquila: «Stiamo vincendo delle battaglie, ma l’importante è raggiungere l’obiettivo finale, che sarebbe andare in Champions League, anche per la futura crescita della Società. Pensando di arrivare fino in fondo sia in campionato che in Europa League». Senza tralasciare il presente: «Dobbiamo andare avanti step by step perché domenica ad Udine e giovedì prossimo a Salisburgo ci aspettano due partite difficile e dovremo prestare la massima concentrazione». E, dunque, punta il focus sulle individualità: «La Lazio deve diventare un punto di arrivo, non di partenza. Sono felice e contento di vedere giocatori come Immobile, Leiva, Luis Alberto o altri, anche in passato, che altrove erano dati per finiti e che poi qui sono rinati».