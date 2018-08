Lazio, il vero colpo è stato trattenere Milinkovic-Savic!

La permanenza di Milinkovic-Savic è un grande acquisto per Inzaghi: il serbo è più carico che mai con l’ingaggio raddoppiato

E’ sicuramente lui il vero colpo del mercato laziale. E stasera, statene pur certi, l’Olimpico lo saluterà con tutto l’affetto del mondo, come se si trattasse di un nuovo acquisto. Perchè, a inizio estate, erano davvero in pochi a credere che Milinkovic-Savic potesse rimanere in biancoceleste. Invece il sogno si è avverato grazie al muro eretto da Lotito che ha alzato l’asticella della valutazione fino a 150 milioni, allontanando, di fatto, tutte le pretendenti. Il tempo potrà dirci se, a livello contabile, è stata la scelta giusta. Dal punto di vista tecnico però, come ha sottolineato Inzaghi, la Lazio ne esce benissimo visto che ha ancora con sé il giocatore più importante della rosa. La chiusura del mercato (quello spagnolo e francese sono ancora aperti ma non ci saranno sorprese) è stata vissuta dal tecnico come un’autentica liberazione. Giustamente, perchè affrontare la stagione con un Milinkovic-Savic in meno o in più non è la stessa cosa.

Il tecnico ora si aspetta grandi cose da lui, a partire dalla sfida contro il Napoli che vedrà il serbo negli 11 titolari nonostante abbia iniziato la preparazione una ventina di giorni fa. Nessun rimpianto per Savic che si è allenato nel migliore dei modi mettendosi subito a disposizione del tecnico. Il 23enne biancoceleste è pronto a confermare e superare i traguardi raggiunti la scorsa stagione facilitato anche dal raddoppio dell’ingaggio promesso dalla Lazio. Savic passerà dai 1,5 percepiti attualmente ai 3 milioni. Rinnovo sul contratto solo da firmare, vedremo se ci sarà una lievitazione della clausola rescissoria fino a 150 milioni. Il piano di Lotito ha funzionato.