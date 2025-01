Le Fée Roma addio a gennaio: interesse in Inghilterra e Spagna

Enzo Le Fée potrebbe abbandonare a breve la Roma: in giallorosso non trova spazio e all’estero – Inghilterra e Spagna – ha estimatori

Enzo Le Fée potrebbe lasciare la Roma già a gennaio. Il centrocampista francese non è riuscito a ritagliarsi uno spazio con i giallorossi e quindi potrebbe andare via già in questa finestra di calciomercato.

Come riportato da Sky Sport su di lui ci sarebbe il Sunderland, quarto in Championship e con l’ambizione di ritornare il prima possibile in Premier League. Non solo gli inglesi, il calciatore piace ne La Liga a Real Betis e Siviglia, ma i Black Cats sarebbero in vantaggio grazie a Régis Le Bris, tecnico della squadra che conosce bene Le Fée avendolo allenato al Lorient.