Le Slot machine nei casinò online

Da sempre, quello delle slot machine è uno dei giochi più iconici e popolari dei casinò, siano essi fisici oppure online.

Questo affascinante gioco, è diventato famoso grazie a delle meccaniche di gioco davvero molto semplici, e alla rapidità con la quale un giocatore può proiettarsi nel gioco, senza dover studiare prima tante regole o varianti.

Infatti nel gioco della slot, basterà tirare una leva o premere un pulsante, e dei rulli inizieranno con raffigurate diverse figure, inizieranno a girare. L’allineamento e le combinazioni delle figure, darà vita alle nostre vincite o perdite.

Slot machine: i fattori che la rendono popolare

Sono diversi i fattori che rendono popolare il gioco delle slot machine, sempre più di moda nei casino Italia online, e guai a pensare che una valga l’altra. Ogni slot infatti ha le proprie caratteristiche, come il tema a quale ispira il suo gioco, i bonus offerti, le paylines, le puntate minime e massime e tanto altro.

RTP alto

Sicuramente, uno dei fattori che ingolosisce i giocatori delle slot machine nei casinò online, è il valore molto alto del RTP, o ritorno al giocatore. Se non lo sapessi, il ritorno al giocatore è una valore espresso in percentuale, e indica il totale degli incassi di un ciclo di gioco della slot, che in caso di vittoria vengono restituiti al giocatore. Alcune Slot machine arrivano ad avere un RTP anche del 99%, magari non di base ma con l’attivazione di determinati bonus nel gioco, ma generalmente L’RTP delle slot machine è comunque alto, infatti si assesta sul 96%.

Tema e ambientazione

Visto che giocando alle slot machine si trascorre diverso tempo con esse, queste ultime propongono davvero diverse tematiche e grafiche, ispirate più o meno su qualsiasi argomento, come film, sport, personaggi famosi, ambientazioni fantastiche e molto altro. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

Varietà dei bonus offerti

Durante il gioco delle slot machine, esiste la possibilità che, grazie ad una giocata fortunata, riusciremo ad attivare un bonus. Questi ultimi hanno davvero tantissimi utilizzi, e uno dei più comuni è quello di riuscire a ottenere dei giri gratuiti, oppure di avere dei pagamenti migliori per un periodo, in caso di vincita.

Bonus acquistabili

Come detto poco sopra, i bonus sono diversi e anche allettanti, e uno degli elementi che sta prendendo sempre più piede nelle slot machine, è quella di poter attivare dei bonus in qualsiasi momento, pagandone il rispettivo costo, senza dover aspettare l’attivazione fortunata.