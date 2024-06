Leao Milan, GESTO A SORPRESA di Fonseca: vola in Germania da lui, di COSA HANNO PARLATO

Leao Milan, GESTO A SORPRESA di Paulo Fonseca: vola in Germania da lui, di COSA HANNO PARLATO i due portoghesi

Paulo Fonseca è volato in Germania a trovare in ritiro Rafael Leao. Il nuovo allenatore del Milan, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto ribadire di persona al portoghese di considerarlo al centro del suo progetto.

Inoltre, sempre come scrive la Rosea, hanno parlato assieme del prossimo anno: tatticamente non sono previste rivoluzione anche se il numero 10 potrebbe giocare in una posizione più centrale.