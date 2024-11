Leao Milan, dalla Spagna insistono sulla pista Barcellona: ma occhio agli altri candidati! Le ultime

Leao Milan, dalla Spagna insistono sulla pista Barcellona per giugno: ecco gli altri calciatori candidati e le ultime

Non sembra avere fine il forte interesse del Barcellona per Rafa Leao che non vive uno dei miglior momenti dal punto di vista del morale al Milan. Secondo il Mondo Deportivo, potrebbe scaldarsi la situazione a giugno.

Intanto i blaugrana però prendono informazioni anche per altre attaccanti esterni e quindi alternative all’esterno portoghese del Milan. Nella lista ci sono anche Nico Williams (Athletic Bilbao), Leroy Sanè (Bayern Monaco), Mohamed Salah (Liverpool) e Khvicha Kvaratskhelia (Napoli).