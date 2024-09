Lecce, al lavoro verso il TORINO: il report ALLENAMENTO

Il Lecce si prepara per la sfida interna contro il Torino. Ecco tutte le informazioni anche sui calciatori in via di recupero

Il Lecce vuole un altro campionato con tanto di salvezza finale. Per raggiunge nuovamente l’obiettivo bisognerà fare punti in casa e la prossima sfida col Torino sarà una di quelle. Ecco il report allenamento.

LECCE – «Giallorossi al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Banda, rientrato in sede nella serata di ieri, ha svolto un lavoro in palestra a causa di un trauma contusivo al ginocchio destro rimediato nell’ultima gara in Nazionale. Kaba e Sansone proseguono con il lavoro personalizzato.

Per il pomeriggio di domani è in programma l’allenamento di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Torino, dove i giallorossi scenderanno in campo domenica alle ore 15:00»