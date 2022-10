Lecce, Baroni: «Dovevamo fare meglio nella gestione di palla»

Le parole di Marco Baroni in conferenza stampa: «Quando la Juve ti mette i palloni in area può farti male»

Marco Baroni ha parlato in conferenza dopo Lecce Juve.

IL MATCH – «Tra primo e secondo tempo ai ragazzi ho detto che stavano facendo una buona partita a livello mentale, molto compatta. Dovevamo fare meglio nella gestione della palla, ci mancava però capire quando palleggiare e quando mandarla in verticale. Ci lavoreremo, ma lo sappiamo. Quando hai la Juve davanti puoi rischiare tanto, ma anche loro hanno tirato poco in porta. È stata una partita in cui c’era grande attenzione da tutte e due le parti. Peccato perdere così, ma la strada è sempre quella giusta per noi».

SCONFITTA – «Nel primo tempo non abbiamo subito la Juventus, poi quando siamo entrati siamo andati in difficoltà da soli. Abbiamo cambiato un esterno per un esterno, un centrocampista con un altro. Blin ha avuto un figlio ieri, ha passato una bella notte ma molto particolare. La reazione è più un fatto mentale, di personalità. Quando la Juve ti mette i palloni in area può farti male».

