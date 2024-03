Lecce Blin: «Gotti ha portato le sue idee e noi siamo con lui»

Le parole di Alexis Blin, centrocampista del Lecce, dopo la vittoria ottenuta dai salentini contro la Salernitana

Alexis Blin ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Lecce contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Partita difficile, fuori casa un campo come questo è sempre dura però abbiamo lottato fino alla fine. Mi è piaciuto tanto l’atteggiamento dei ragazzi, dobbiamo continuare su questa strada, magari gestendo meglio la palla per soffrire un po’ meno ma è una vittoria molto importante».

GOTTI – «Dobbiamo ringraziare D’Aversa per il suo lavoro, il nuovo mister ha portato le sue idee e dobbiamo seguirlo fino alla fine del campionato mettendo attenzione negli allenamenti. Oggi abbiamo visto una squadra viva con spirito di squadra e speriamo di continuare così dopo la sosta».

SALVEZZA – «Ho sempre detto ai ragazzi di giocare le partite come ci alleniamo, questa settimana lo abbiamo fatto molto bene dopo una gara molto difficile persa in casa col Verona che ci ha fatto male alla testa, ma siamo rimasti concentrati sull’obiettivo mettendoci a lavorare forte. Ora mancano nove partite, è ancora lunga ma l’atteggiamento è quello giusto».

FIDUCIA – «Adesso abbiamo un po’ più di fiducia, perché quando vinci sei più positivo e giochi la palla con maggior sicurezza. Spero che questa vittoria aiuti il gruppo ad allenarsi forte, per raggiungere l’obiettivo. Durante la sosta potremo lavorare col mister sulle sue idee, ci sono quasi quindici giorni per preparare la prossima partita e non dobbiamo mollare nulla, la strada è ancora lunga ma questa vittoria ci aiuta tanto».