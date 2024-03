Lecce: Falcone è tornato Superman

Wladimiro Falcone è tornato Superman, scrive La Gazzetta dello Sport dopo la prestazione contro la Salernitana del portiere del Lecce

«Torna in versione Superman. La vittoria la blinda Wladimiro opponendosi a chiunque e in qualsiasi modo». Il giudizio è de La Gazzetta dello Sport e non va solo a definire come Falcone sia stato il migliore in campo in Salernitana-Lecce, garantendo la conquista di 3 punti importantissimi per i salentini.

Per il portiere c’è altro: si chiude così la versione Clark Kent, che aveva avuto il suo apogeo nel 4,5 ricevuto in Lecce-Fiorentina. E si riconnette alle migliori prestazioni di un’annata fortemente positiva (vedasi gli interventi decisivi in Monza-Lecce), elevandolo a un livello di giudizio che non aveva ancora toccato.