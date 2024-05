Lecce, Gotti: «Il mio FUTURO? Posticipato la prossima settimana per colpa mia»

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli di Calzona

Il tecnico del Lecce Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Napoli.

MERITO – «La percezione dall’esterno era che ci sarebbe stato da lottare fino all’ultima partita. Quello che è venuto dopo è stato una sorpresa in positivo. Il mio merito? Aver accettato la sfida in un momento complesso. Quando poi si raggiungono gli obiettivi, il merito è del noi. La forza del branco è il lupo, ma la forza del lupo è il branco»

ITALIA E ATALANTA – «Non lo so, le competizioni nazionali fanno storia a parte. Vedere l’Atalanta vincere l’Europa League è meraviglioso, ma non è la singola partita a far cambiare le opinioni sulla bontà dell’operato. Noi sistema italiano siamo in grado di competere ad un ottimo livello. Se rivedo la partita del Lecce contro l’Atalanta vedo una squadra che prova a dare fastidio. Una squadra gigantesca come il Leverkusen ha trovato molte più difficoltà, ad esempio»

COLLOQUIO DIRIGENZA – « La settimana prossima. La colpa è mia, sto posticipando perché la partita di domani è importante. Prima finiamo il percorso, poi discutiamo»