Lecce Gotti: «Settimana difficile, serviva ordine»

Le parole di Luca Gotti, tecnico del Lecce, dopo la vittoria ottenuta dai salentini contro la Salernitana al suo debutto in panchina

Luca Gotti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Lecce contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

ARRIVO IN PANCHINA – «Durante il campionato ci sono momenti da leggere, la squadra veniva da una settimana difficile dopo una partita complicata che aveva lasciato strascichi nel gruppo. Dovevamo mettere un po’ di ordine per ricostruire quel qualcosa di buono che era stato fatto durante la stagione».

FALCONE – «Sappiamo da sempre di avere un ottimo portiere, non abbiamo sofferto trame che portassero al tiro ma ci hanno messo in difficoltà coi palloni in mezzo alla nostra area. La prestazione è stata di grande equilibrio con voglia di lavorare insieme, questo è l’aspetto positivo che mi porto da Salerno».

KRSTOVIC E PICCOLI INSIEME – «Oggi mancava Banda, che è un giocatore importante di questo Lecce. Piccoli ha l’attitudine per fare un lavoro dispendioso non solo vicino alla porta avversaria, poi la partita si è messa in un certo modo e lui ha risposto presente in tutti i posti dove l’ho spostato».

COME HA TROVATO IL GRUPPO – «A livello tecnico devo prendermi il tempo per capire meglio certe cose, però ho percepito particolari che fanno la differenza. L’impressione è quella di uno spogliatoio molto sano, prima della partita erano un po’ impauriti ma ci sono tanti giocatori con prospettive di crescita».

SOSTA – «Abbiamo tempo di stare insieme, corroborati da questi tre punti salutari e avremo modo di mettere mano su alcune cose che vorrei migliorare senza la frenesia di questi giorni. La classifica ora non va guardata, ci sono troppe squadre e troppi punti a disposizione. Pensiamo a fare il miglior percorso possibile».