Lecce, Meluso: «Lapadula espulso è inconcepibile, succede sempre a noi»

Il ds del Lecce Meluso amaro dopo il pareggio col Cagliari: «Non è stata una grande giornata per gli arbitri, Mariani e il Var»

In Lecce – Cagliari ci sono stati due rigori e tre espulsi, e il ds Meluso non ha celato il suo malcontento dopo il 2-2 per l’arbitro: «Non è stata una grande giornata per gli arbitri, Mariani e il Var. Succede spesso, sempre a noi. A noi anche pochi punti possono fare la differenza».

E riguardo alla rissa tra Lapadula e Olsen: «E’ inconcepibile, Olsen lo spintona, Lapadula reagisce ma al limite è da ammonizione. Non possono essere valutati allo stesso modo i comportamenti dei due giocatori. E ora perderemo il calciatore per la prossima partita».