Lecce, Mencucci: «Maleh? Spero resti? Baschirotto in futuro in una grande piazza»

Le parole dell’amministrato delegato del Lecce, Sandro Mencucci, in vista della sfida contro la Fiorentina, di cui era stato AD

Sandro Mencucci, amministratore delegato del Lecce ed ex della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della sfida di domenica pomeriggio tra le due squadre. Di seguito le sue parole.

SFIDA DI DOMENICA -«Torno a Firenze da avversario per la prima volta, entrerò in campo per riprovare le sensazioni che dà il Franchi e per effettuare i miei riti scaramantici. Questa Fiorentina è forte e non sarà facile giocarci contro».

LECCE – «Corvino è stato fantastico, ha costruito una grande rosa con un budget limitato».

MALEH – «É un bravo ragazzo e un gran lavoratore, spero possa rimanere a fine stagione. Ovviamente è tutto legato alla nostra salvezza».

BASCHIROTTO – «Si è adattato benissimo al ruolo di centrale, in futuro lo vedo in una grande piazza. Anche a Firenze, perché no…».