Lecce Parma, Pecchia: «Questa è come una VITTORIA»

Fabio Pecchia è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 guadagnato sul campo del Lecce negli ultimi minuti. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Parma.

PAREGGIO – «Non vedo un blocco mentale, la squadra ha giocato bene anche nella prima parte. Abbiamo sbagliato qualcosa nell’ultimo passaggio, è stata una partita bellissima. Questo è un premio per tutti i ragazzi, è come una vittoria, non ci siamo mai disuniti. Il loro portiere ha fatto delle parate miracolose e siamo stati bravi a crederci. I due protagonisti sono un esordiente e Hainaut che ha fatto qualche presenza in A»

CRESCITA – «Domenica vincevamo 2-0 e poi abbiamo perso, oggi abbiamo rimontato noi. Oggi abbiamo giocato per 95 minuti, la gara scorsa invece siamo calati nella ripresa. L’idea non deve cambiare, dobbiamo lavorare cosi, affrontando le partite con la stessa identità per giocare bene. Considerando l’età bisogna avere la leggerezza giusta»

SUZUKI – «Anche io dal campo ho avuto l’impressione che dopo ci avrebbero concesso qualcosa. Suzuki è stato bravo, è un pareggio che è di tutti. Il portiere è stato poco impegnato ma nel finale è risultato decisivo»

PROPRIETÀ AMERICANA – «L’idea è chiara, da quando sono arrivato al Parma la filosofia è di puntare sui giovani. Siamo arrivati in A con un gruppo di giocatori di proprietà e ora la maggior parte dei calciatori sono dello scorso anno. Vogliamo dare solidità economica e tecnica per poter crescere. Si punta al miglioramento dei giocatori e al risultato sportivo»

Serve un po’ più di lavoro sulle marcature?

“Questa è una delle cose da migliorare, insieme alla comunicazione. Sono queste piccole cose che dobbiamo apprendere, in A le paghi a caro prezzo”.