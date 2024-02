Lecce, il report dell’allenamento: out un big

Il Lecce, attraverso un comunicato pubblicato attraverso il proprio sito web ufficiale, ha fornito alcuni dettagli sull’allenamento di oggi

Il Lecce, attraverso un comunicato pubblicato attraverso il proprio sito web ufficiale, ha fornito alcuni dettagli sull’allenamento di oggi.

COMUNICATO – Squadra al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di domenica con l’Inter, valevole per la 26ª giornata della Serie A TIM. Assente Brancolini, è stato a riposo Baschirotto, a causa di un leggero stato influenzale. Domani pomeriggio al Via del Mare la rifinitura, con accesso libero dei tifosi a partire dalle ore 16.45.