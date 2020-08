Lecce, sfida al Brescia per Paganini

Il Lecce avrebbe messo gli occhi su Luca Paganini che si libererà a costo zero

Luca Paganini conteso dalle big della Serie B. L’esterno offensivo si libererà dal Frosinone a costo zero il 31 agosto ed è pronto a cominciare una nuova avventura.

Sulle sue tracce c’è il Brescia ma, come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore su di lui si sarebbe fiondato anche il Lecce. Con l’arrivo di Corini in panchina, infatti, Paganini sarebbe perfetto nel 4-3-3 dei salentini. Sul calciatore, però, ci sarebbe anche il Crotone, neo promosso in Serie A.