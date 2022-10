Lecce, Strefezza: «I miei gol per salvarci. Nazionale? Se chiama Mancini...»

Strefezza, attaccante del Lecce, ha parlato dei suoi obiettivi per il prossimo futuro: le dichiarazioni del giallorosso

Gabriel Strefezza, attaccante del Lecce, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno.

LE PAROLE – «Spero di continuare a fare bene e a segnare, per dare mano alla squadra e portarla alla salvezza, che è il mio grande obiettivo. Nazionale? Non ho ancora scelto, l’importante è che arrivi la convocazione. Se mi chiamasse Mancini però, non ci penserei due volte. Ho sempre sognato di indossare la maglia della Nazionale italiana».