Lega calcio, le priorità per il nuovo presidente: le richieste

In attesa di scoprire chi sarà il nuovo presidente, ecco le richieste del calcio italiano. Le ultime

Tra dibattiti in convegni e dichiarazioni varie, si stanno muovendo le pedine per l’elezione dei vertici del calcio italiano. Oggi La Gazzetta dello Sport riassume la situazione così: «Il 2025, per chiunque sarà a capo della Lega, sarà un anno impegnativo. I fronti aperti sono numerosi, le esigenze delle società sempre più pressanti. Fondamentale per il presidente del nuovo corso sarà essere eletto con una larga maggioranza. I tempi per la nomina sono già stati anticipati: un elemento utile a stilare prima del previsto la la carta programmatica del futuro vertice dei club».

Le società rimaste senza aiuti dopo il Covid chiedono interventi urgenti per il rilancio. Quali saranno le priorità che un po’ tutti si aspettano vengano affrontate? La lista prevede il tax credit per i vivai, l’esigenza di una burocrazia più snella per accelerare nelle costruzione di nuovi stadi o per l’ammodernamento di quelli esistenti e una percentuale sugli incassi delle scommesse.