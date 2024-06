Lega Serie A, pronta un’ASSEMBLEA STRAORDINARIA in via d’urgenza il 24 giugno: ecco di cosa si DISCUTERÀ e i dettagli

La Lega Serie A ha indotto un’assemblea in via d’urgenza straordinaria in data 24 giugno 2024. Durante quest’evento si discuterà principalmente riguardo l’assegnazione dei diritti tv internazionali. Di seguito il comunicato.

IL COMUNICATO – «Convocata, in via d’urgenza, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A per lunedì 24 giugno 2024, esclusivamente in videoconferenza alle ore 17.15 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 19.15 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito ai seguenti argomenti: verifica poteri, diritti AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti, varie ed eventuali».