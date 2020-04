Lega-Sky scontro totale: club infuriati e dialoghi azzerati

È scontro totale tra Lega Serie A e Sky: i club sono infuriati e hanno azzerato i dialoghi con l’emittente satellitare

Scontro totale tra Lega di Serie A e Sky. Questo lo scenario illustrato dal Corriere dello Sport. Il motivo della tensione tra le parti? La lettera con richiesta di dilazione di pagamento e sconti da parte della tv di Santa Giulia, alla quale i club hanno risposto compatti con un duro no.

Sky, Dazn e Img dovranno obbligatoriamente saldare l’ultima rata da 233 milioni totali per i diritti-tv. Le società di Serie A sono irritate per le richieste dell’emittente satellitare e ad oggi ogni dialogo è azzerato. I club ritengono che sia ormai scontato il ritorno in campo e, quindi, soltanto in caso di stagione non conclusa il tavolo potrebbe riaprirsi. La cifra totale che la Lega andrebbe a perdere nel caso in cui dovesse accettare le richieste delle tv sarebbe di 440 milioni.