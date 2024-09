Lehmann si RACCONTA: «Sono alla Juve per VINCERE. Con Douglas Luiz parlo POCO, il nostro obiettivo è QUESTO»

Le parole di Alisha Lehmann, neo giocatrice della Juventus Women, sui suoi primi mesi in bianconero

Alisha Lehmann ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei suoi primi mesi alla Juventus Women.

JUVENTUS – «Sono molto felice di essere qui. Le ragazze sono carine e simpatiche, sul campo ci aiutiamo tanto e penso di aver fatto la scelta migliore».

PERCHE’ LA JUVE – «La Juve è un grande club. E se vai in un club così, puoi vincere. E l’obiettivo della mia carriera è anche quello di conquistare trofei».

ACCOGLIENZA – «Io non vivo come una star ma come tutti. Quando la gente ti vede sui social pensa che tu faccia una vita diversa, ma non è così. Ho una vita normale. Vado a casa, cucino, faccio le stesse cose di tutti. Certo, è bello quando la gente ti incontra per strada e ti saluta con un “Ciao Alisha, come stai?”».

DOUGLAS LUIZ – «Sì, ovviamente ne parliamo. Ma il nostro obiettivo a casa è quello di non parlare tanto di calcio perché passiamo molto tempo nel club. Certamente parliamo dopo ogni partita o attività che facciamo, entrambi ci troviamo molto bene qui».

