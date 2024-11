Leicester, van Nistelrooy è il nuovo allenatore: l'annuncio

Il Leicester ha annunciato il nuovo allenatore che avrà il compito di guidare la squadra verso la salvezza

È arrivato in serata l’annuncio del nuovo allenatore del Leicester che ha scelto Ruud van Nistelrooy come guida tecnica alla ricerca dei punti necessari per salvarsi nel duro campionato della Premier League.

L’ex centravanti olandese ha recentemente svolto il ruolo di traghettatore al Manchester United tra l’esonero di Ten Hag e l’arrivo definitivo di Amorim. Un’avventura molto stimolante quella che attenderà Van Nistelrooy.