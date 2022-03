Leverkusen Atalanta, Demiral insuperabile: «Fisicità disarmante»

Prestazione di livello altissimo quella di Demiral in Bayer Leverkusen-Atalanta

Tra i migliori i campo del match in terra tedesca tra Bayer Leverkusen e Atalanta, c’è Merih Demiral. Il difensore è stato elogiato dai quotidiani sportivi per la sua prestazione difensiva. Per La Gazzetta dello Sport è l’MVP della Dea, con un 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «La pietra più solida del muro. Tratta Adli e Azmoun come Alario all’andata: il rischio è il suo mestiere, fisicità disarmante».