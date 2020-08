L’allenatore del Bayer Leverkusen ha parlato degli addii di Volland e Havertz

Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa in merito alle situazioni in rossonero di Kevin Volland e Kai Havertz.

«Sfortunatamente, la nostra rosa non è ancora stata definita. Non mi aspetto che Volland e Havertz si allenino ancora con noi. È possibile che anche altri giocatori cambieranno squadra. Sicuramente dovremo acquistare alcuni elementi».