L’ex vice di Conte: «Chi prende Antonio fa un affare, in tanti lo cercheranno»

Angelo Alessio, ex vice allenatore di Antonio Conte alla Juventus, ha parlato del futuro del tecnico leccese a Tuttosport.

FUTURO DI CONTE – «Quest’anno l’ha detto anche pubblicamente che rimarrà fermo. In estate sicuramente in tanti lo cercheranno sia in Italia sia all’estero. Parliamo di un allenatore straordinario. Chi lo prende fa un affare».



CONTE-MILAN – «Bisogna capire bene come ragionano a livello di investimenti e obiettivi le proprietà straniere. Lui sicuramente è un grandissimo professionista e l’ha sempre detto nel corso degli anni che non avrebbe preclusioni dinanzi a un progetto importante. Come è andato all’Inter potrebbe accettare il Milan o andare altrove. Al momento vedo poche panchine disponibili al suo livello, ma è presto».