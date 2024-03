Liga, Navarro fa respirare il Cadiz: crisi nera per il Granada

La rete del classe 2002 fa guadagnare tre punti vitali al Cadiz. Male il Granada, sempre più vicino alla retrocessione

In un anticipo di fuoco all’Estadio Nuevo Mirandilla, il Cadiz davanti a oltre 15.000 spettatori regala una gioia al proprio pubblica grazie al gol di Navarro nella ripresa. Così facendo, il Cadiz sale a 25 punti a -2 dal Celta Vigo 17esimo e 3 dal Siviglia, ovviamente tutte con una gara in meno.

Il Granada sprofonda così a -11 dallo stesso Cadiz terzultimo. Per i biancorossi, a meno di miracoli, la strada è già segnata così come per l’Almeria, solamente un punto in più. Si infiamma la corsa per la salvezza.