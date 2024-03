Ligue 1, il Marsiglia non approfitta di un PSG in 10: 2-0 per i parigini

Il PSG batte il Marsiglia per 2-0 grazie alle reti di Vitinha e Goncalo Ramos nonostante la squadra di Enrique fosse in 10 dallo 0-0

Vince ancora il PSG di Luis Enrique. Dopo i successi con Nizza e Montpellier arriva anche il 2-0 al Marsiglia: decisive le reti di Vitinha e Goncalo Ramos nel secondo tempo. Eppure il Marsiglia ha avuto una grande chance.

Infatti l’OM è rimasto in superiorità numerica per via di un’espulsione vista al VAR di Beraldo per doppia ammonizione. Il PSG vola a +12 sul Brest mentre il Marsiglia resta a -3 dal Lens al sesto.