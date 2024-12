Ligue 1, i risultati della 14ª giornata: questa sera tocca al Marsiglia, il Lens si avvicina alla zona Europa

Ligue 1, i risultati della 14ª giornata: questa sera tocca al Marsiglia contro il St-Étienne per accorciare sul PSG, il Lens si avvicina alla zona Europa

Questa sera il Marsiglia, in casa del St-Étienne, ha l’occasione di accorciare le distanze con il PSG per la testa della Ligue 1: la squadra di De Zerbi punta alla vittoria, che seguirebbe quella contro il Monaco per agganciare i monegaschi al secondo posto. Nel pomeriggio invece vittoria importante del Lens, che batte il Montpellier e rimane agganciato al gruppo delle squadre che si giocheranno la qualificazione alle coppe Europee.

Lens-Montepellier 2-0 (39′ Lascary, 90’+1′ Lecomte)

Nantes-Rennes 1-0 (45’+4′ Faye)

Racing Strasburgo-Reims 0-0

St-Étiene-Olympique Marsiglia ore 20.45