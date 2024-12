Ligue 1, i risultati della 14ª giornata: il Monaco accorcia sul PSG, il Lione vede la zona Champions

Ligue 1, i risultati della 14ª giornata: il Monaco accorcia le distanze sul PSG dopo lo 0-0 di ieri, il Lione vede la zona Champions

Dopo il pareggio di ieri del PSG il Monaco approfitta del mezzo passo falso dei parigini per accorciare nella classifica della Ligue 1: contro il Tolosa i monegaschi vincono 2-0 – gol di Singo ed Embolo – e vanno a 29 punti, 5 in meno del PSG. Nella zona europea vincono sia il Nizza che il Lione: la squadra del Rodano, nonostante i problemi finanziari, in campo vola si trova al quinto posto, ad un solo punto dal Lille, in una situazione paradossale di poter ambire alla Champions, ma rischiare la retrocessione allo stesso tempo.

Monaco-Tolosa 2-0 (50′ Singo, 82′ Embolo)

Nizza Le Havre 2-1 (55′ Laborde rig., 75′ Bouanani, 90’+2′ Lloris [LH]

Angers-Lione 0-3 (26′ Tagliafico, 55′ Cherki, 88′ Mikautadze)