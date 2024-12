Ligue 1, i risultati della 17ª giornata: beffa nel finale per il Marsiglia, solo pari con il Lille, questa sera il Monaco

Ligue 1, i risultati della 17ª giornata: beffa per il Marsiglia, pari nel finale con il Lille, questa sera il Monaco può andare in solitario al secondo posto

Un pari che ha il sapore della beffa per il Marsiglia di De Zerbi: contro il Lille nella 17ª giornata di Ligue 1 finisce 1-1 con il gol del pari per la squadra dei mastini che arriva nel finale grazie a Diakité che rende nullo il vantaggio di Merlin. Questa sera il Monaco in caso di vittoria contro il Reims può tornare da solo al secondo posto dietro al PSG, che domani affronta il Lione.

Tolosa-St-Étienne 2-1 (53′ Stassin [ST], 55′ Babicka, 85′ Aboukhlal)

Olympique Marsiglia-Lille 1-1 (17′ Merlin [OM], 87′ Diakité)

Auxerre-Lens 2-2 (22′ El Aynaoui, 31′ Perrin [A], 45′ Nzola, 73′ Osho [A])

Reims-Monaco ore 21.00