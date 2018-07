Blaise Matuidi è Campione del Mondo, Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic devono accontentarsi del secondo posto

C’era un po’ di Italia in questa finale del Mondiale, o, per meglio dire, un po’ di Serie A. Fronte Francia, Blaise Matuidi della Juventus. Tra le fila della Croazia, invece, il neo milanista Ivan Strinic, gli juventini Marko Pjaca e Mario Mandzukic, gli interisti Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic. Non tutti, per ovvi motivi, potevano tornare sorridenti dalla Russia, ed il fato ha baciato il solo Matuidi. A cui la Juventus ha indirizzato un tweet: «La Francia di Blaise Matuidi è campione del mondo. Ti aspettiamo, CAMPIONE!».

Blaise andrà in vacanza per poi aggregarsi alla truppa allenata da Massimiliano Allegri, portando un entusiasmo non indifferente nell’ambiente juventino. Non saranno di certo entusiasti, invece, gli interisti Brozo e Perisic. Soprattutto l’esterno d’attacco, autore del gol che ha illuso l’intera Croazia. L’ufficio stampa dell’Inter ha “accarezzato” via Twitter i due calciatori della rosa di Luciano Spalletti: «Complimenti comunque Ivan e Marcelo, siamo orgogliosi di voi!». Menzione della Juventus ai “perdenti” bianconeri, Marko Pjaca e Mario Mandzukic, 1 autogol e 1 gol nella finale persa contro la Francia del compagno di squadra Matuidi: «A testa alta. Applausi a scena aperta per la bellissima Croazia di Mandzukic e Pjaca!».