Lione, UFFICIALE l’arrivo di Veretout dal Marsiglia: il COMUNICATO

L’annuncio del Lione sull’arrivo di Jordan Veretout, ex Fiorentina e Roma, dal Marsiglia. I dettagli

Il Lione ha annunciato l’arrivo di Jordan Veretout dal Marsiglia.

COMUNICATO – «L’OL è lieto di annunciare l’arrivo del centrocampista francese Jordan Veretout come trasferimento “Joker” con un contratto biennale. La commissione di trasferimento è di 4 milioni di euro, con bonus fino a 3 milioni di euro e il 25% di qualsiasi trasferimento futuro. L’Olympique Lyonnais è lieto dell’arrivo di Jordan Veretout, la cui esperienza e capacità tecnica porteranno un valore aggiunto al centrocampo in vista della campagna europea che prenderà il via a fine settembre contro l’Olympiacos».