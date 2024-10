Lipsia, Plenge: «Abbiamo un PROGETTO chiaro, GUARDATE Sesko e Xavi Simons. Li volevano dei TOP club…»

Le parole di Nicolaus Plenge, dirigente del Red Bull Lipsia, sul progetto della squadra tedesca in vista della Juve. Tutti i dettagli

Nicolaus Plenge, dirigente del Red Bull Lipsia, ha parlato a Tuttosport in occasione della sfida alla Juventus in Champions League.

PROGETTO – «Abbiamo fondato il nostro club con un DNA molto chiaro, concentrandoci sul dare le ali ai talenti: ecco perché ci concentriamo così fortemente sullo sviluppo dei giocatori. E fin dal primo giorno la nostra missione è quella di trovare i calciatori più talentuosi, farli crescere, avere successo in campo con loro e guidarli a diventare atleti di punta per il nostro club nei campionati top europei».

SESKO E XAVI SIMONS – «Siamo molto felici che Benjamin abbia deciso di restare alla RB Lipsia. Lo scorso fine settimana ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante per noi. Allo stesso tempo, gli stiamo offrendo un palcoscenico fantastico per mostrare le sue capacità in uno dei campionati più forti del mondo e in Champions League. L’estensione del suo contratto, come quella di Xavi Simons, dimostra quanto giocatori così eccezionali apprezzino la RB Lipsia. Entrambi avrebbero sicuramente avuto la possibilità di trasferirsi nei top club assoluti d’Europa. Eppure sono rimasti con noi».