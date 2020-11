Il Liverpool ha perso per infortunio anche Andy Robertson

Proseguono i problemi in difesa per il Liverpool. I Reds, infatti, dopo aver perso Virgil van Dijk, Joe Gomez e Alexander Arnold, si ritrovano adesso anche senza Andy Robertson che ha un problema al tendine del ginocchio accusato durante il ritiro con la Scozia.

Jurgen Klopp si ritrova così senza uomini in difesa. Una buona notizia per l’Atalanta che si ritroverà il Liverpool davanti tra dieci giorni in Champions League.