Liverpool, Klopp: «Per passare evitiamo di ripetere il ritorno con l’Inter»

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benfica: le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «La semifinale di FA Cup non influenzerà la nostra formazione di domani. Per quanto mi risulta non ci sono infortunati, ma dobbiamo valutare la condizione di ogni singolo calciatore. Domani daremo tutto per arrivare in semifinale. Il 3-1 penso sia una buona base di partenza, ma se fanno un gol cambia tutto, come con l’Inter. Non voglio provare ancora queste sensazioni. Questo è il miglior Liverpool che abbia mai allenato».