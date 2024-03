Liverpool Manchester City: i numeri del match dell’anno

Liverpool Manchester City si affronteranno nel prossimo turno di Premier League: i numeri dello scontro diretto

Prima contro seconda nel campionato più bello e ricco del mondo: domenica ci si fermerà tutti alle ore 16.45 per godersi Liverpool-Manchester City, Klopp contro Guardiola e un’infinità di altri duelli. Ecco cosa c’è da sapere per gustarsi ancora di più lo spettacolo.

1) Un punto di differenza. Reds 63, Citizens a 62. E occhio all’Arsenal, a 61: ospita il Brentford, pronto ad approfittare della situazione.

2) Due gol di scarto. Il Liverpool ne ha segnati 2 in più e ne ha incassati 2 in meno. Un’inezia, un piccolo particolare, a meno che si scopra poi in partita che ha un minimo d’incidenza e produca una sicurezza maggiore in chi è in vantaggio.

3) 4-3. Sono le vittorie consecutive delle due squadre con le quali si presentano allo scontro diretto. Attenzione, però, al City che non perde dal 6 dicembre, mentre il Liverpool un mese fa ha incassato un brutale 3-1 dal Liverpool.

4) 18-15. Haaland conduce la classifica cannonieri con 3 gol di vantaggio su Salah, in mezzo si è inserito un inglese a quota 16 reti, Watkins dell’Aston Villa. A fare un po’ come l’Arsenal, il terzo incomodo che può approfittare tra i due litiganti.

5) Il punto. Il margine di differenza il Liverpool lo ha determinato proprio nel rendimento casalingo. Un punto in più rispetto ai rivali, peraltro anche con una gara giocata in meno, 11 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta.

6) L’andata. 1-1 nella prima sfida, con Haaland in rete a metà del primo tempo e Alexander-Arnold a rispondere a 10 minuti dalla fine. Il doppio dei tiri a favore di Guardiola, ma la resilienza di Klopp ha imposto un pari che, a conti fatti, sta determinando il momentaneo primato dei suoi.