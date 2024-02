Liverpool Thiago Alcantara, prosegue il calvario dello spagnolo

Liverpool, ancora problemi fisici per Thiago Alcantara: il centrocampista spagnolo di nuovo alle prese con un lungo infortunio

Il calvario di Thiago Alcantara prosegue: il centrocampista del Liverpool, dopo essere tornato in campo dopo un lungo infortunio, è di nuovo fermo per problemi di entità altrettanto grave. Lo scorso 26 aprile il calciatore aveva accusato un problema all’anca che lo aveva tenuto lontano dai campi per mesi.

Come riportato dal Guardian, i problemi fisici però non sono finiti per il centrocampista, tornato a giocare contro l’Arsenal: adesso dovrà rimanere fermo ai box per alcuni mesi per un nuovo infortunio di natura muscolare.