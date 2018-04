Liverpool-Roma: come arrivare allo stadio ed hotel

Liverpool-Roma: le informazioni su come muoversi una volta arrivati in Inghilterra per raggiungere Anfield

Saranno migliaia i tifosi giallorossi che non rinunceranno ad una trasferta a dir poco storica: Liverpool-Roma, semifinale di Champions League. Oltre alle informazioni sui biglietti, però, eccovi anche dei suggerimenti su come arrivare ad Anfield.

COME RAGGIUNGERE ANFIELD

Ipotizzando che dobbiate raggiungere il mitico stadio dei Reds dopo essere sbarcati all’aeroporto John Lennon, considerate che dalla vostra meta vi separano solo 15 minuti di viaggio. La scelta più comoda potrebbe essere un taxi, ma in alternativa potete salire sulle linee bus 80A e 86A che vi porteranno fino alla stazione di Liverpool South Parkway, a pochi passi dalo stadio. Se siete già sistemati nel centro di Liverpool, le linee da prendere sono la 26 o la 27 dalla fermata di Paradise St. oppure la 17 dalla stazione dei bus di Queen Square. Un’altra opzione ancora è rappresentata dalla linea 917 in partenza da St. Johns Lane. Va detto che durante i giorni di gara, Premier e Champions League, è attivo un servizio navetta che collega la stazione delle ferrovie di Sandhills con lo stadio. Quello che viene solitamente chiamato “Soccerbus“ si attiva circa due ore prima dell’incontro e fino a 50 minuti dopo la fine del match.

HOTEL

Passiamo adesso a parlare della sistemazione per il vostro soggiorno a Liverpool, sempre ipotizzando che siate tra i fortunati che riusciranno ad accaparrarsi uno dei biglietti in vendita per la semifinale di Champions League della Roma. Partiamo col dire che la scelta di hotel nei dintorni di Anfield – nel caso in cui decidiate di pernottare a poca distanza dallo stadio – è molto vasta. Spulciando su TripAdvisor abbiamo notato come le tariffe per una notte in albergo partano da circa 45€ a notte fino a toccare quota 120€ per un 4 stelle. In cima alla lista degli hotel di Liverpool vicini ad Anfield c’è il Throstles Nest Hotel, un 4 stelle posto al numero 344 di Scotland Road a 1.7 km di distanza da Anfield. Costo? 121€ a persona per notte. Per una notte, per la notte di Liverpool-Roma si può fare…