Liverpool, incredibile Salah: addio se il club acquista Dabbur?

Il super campione Mohamed Salah avrebbe posto il suo veto all’interessamento del Liverpool per l’israeliano Munas Dabbur per motivi religiosi

Mohamed Salah sta continuando a incantare con la maglia del Liverpool, dopo la splendida annata passata. Ma non è tutto rosa e fiori ad Anfield, e addirittura secondo il Jerusalm Post, l’egiziano potrebbe chiedere la clamorosa cessione. Il motivo? Il presunto interesse dei Reds per la punta del Salisburgo Munas Dabbur, di origini israeliane. Un’opzione seccamente smentita dall’entourage dell’ex Roma, ma che ha un importante precedente.

Salah non è infatti nuovo a problemi per motivi religiosi. All’epoca della sua avventura in Svizzera con il Basilea, il giocatore non strinse la mano ai giocatori del Maccabi Tel Aviv durante una partita di Champions League a cui peraltro non voleva partecipare. Una situazione che avrebbe dell’incredibile se dovesse verificarsi, e che con ogni probabilità bloccherebbe la trattativa per Dabbur.