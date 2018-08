Ljajic, presa di posizione davanti ai tifosi: «Voglio restare, non dipende da me» – VIDEO

Adem Ljajic lascerà il Torino. Il giocatore ha parlato con i tifosi e ha confessato la sua volontà: ecco il video

Resta o va via? Adem Ljajic è giunto a un bivio. Il calciatore del Torino potrebbe lasciare i granata dopo gli arrivi di Simone Zaza e Roberto Soriano. Il giocatore rischia di giocare poco e Cairo è stato chiaro: «Se c’è uno a cui piace Ljajic quello sono io che l’ho acquistato. Bisogna capire se lui, ora che la squadra è rinforzata e che abbiamo tenuto tutti, accetterà di non essere titolare e di giocare 20 minuti, se dovesse andar via sarà solo perché non vogliamo giocatori scontenti».

Il Toro non vuole degli scontenti e Adem può andare via. Il giocatore è stato accolto dagli applausi ieri al Filadelfia e al termine dell’allenamento si è dimostrato disponibile con i tifosi, fermandosi a firmare autografi. Il giocatore granata è stato sollecitato sulla possibile trattativa con il Besiktas e ha preso una posizione netta: «Io voglio restare. Non dipende da me» ha detto il giocatore rispondendo alle domande dei tifosi. Cairo rimanda ad Adem, Adem respinge e rimanda la patata bollente probabilmente nelle mani della società. Qual è la verità? Lo scopriremo presto. Intanto il Besiktas è in forte pressing…