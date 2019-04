Lo Sporting Lisbona cederà il nome dello stadio al brand di Cristiano Ronaldo

Lo stadio dello Sporting Lisbona cambierà il proprio nome aggiungendo quello di Cristiano Ronaldo

In un futuro non lontanissimo, lo Sporting Lisbona cederà i diritti del relativi nome del proprio stadio a Cristiano Ronaldo e al brand legato al suo nome. Ovviamente si tratta di una accorta strategia di marketing mirata a far crescere i ricavi legando il nome dello stadio a quello dell’asso portoghese che potrebbe chiudere la carriera proprio nel club dove ha iniziato a giocare le prime partite da professionista. A riportare l’indiscrezione è la rivista sportiva ‘O Jogo‘ che spiega come la società lusitana voglia legare indissolubilmente il proprio marchio a quello del giocatore più rappresentativo del Portogallo.

Quello che oggi si chiama Estadio José Alvalade dunque prenderà il nome di CR7 dopo la negoziazione che verrà effettuata per rinominare lo stadio. Secondo quanto riporta O Jogo, tutte le parti avrebbero già raggiunto l’intesa per dare allo stadio dello Sporting il nome di José Alvalade CR7.