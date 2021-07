Locatelli è il primo obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare il centrocampo. Ora però c’è anche l’offerta dell’Arsenal

Manuel Locatelli è il primo nome sulla lista della Juventus per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, anche l’Arsenal avrebbe fatto un’offerta al Sassuolo per il centrocampista.

Determinante, per la decisione finale di Locatelli, ora nel ritiro della Nazionale per Euro2020, sarà un dettaglio non da poco. I Gunners, infatti, non giocheranno la Champions League l’anno prossimo, mentre la Juventus sì. La preferenza del giocatore tenderebbe per i bianconeri anche per questo motivo.