Lookman, cannoniere della Serie A (secondo solo a Lautaro). I numeri senza rigori

L’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman è secondo soltanto a Lautaro Martinez escludendo i calci di rigore. I numeri

Come i casoncelli (quelli veri e bergamaschi) non possono stare senza pancetta, l’Atalanta non può stare senza Lookman: trascinatore e attualmente la più alta rappresentazione della qualità offensiva in casa nerazzurra. Della Dea è anche il cannoniere, ma se analizzando la classifica attuale si trova al quinto posto, i dettagli lo portano addirittura molto più in alto.

Escludendo Lautaro Martinez che comanda a 14 goal, togliendo i calci di rigore (3 a Giroud, 6 Calhanoglu e 3 a Berardi), Ademola Lookman sarebbe secondo con i suoi 6 goal di cui zero su penalty. La media può alzarsi e soprattutto migliorare partita dopo partita.